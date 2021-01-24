Призер чемпионата мира по лыжным гонкам Чеботько погиб в ДТП

Казахстанский лыжник Николай Чеботько погиб в дорожно-транспортном происшествии (ДТП). Об этом сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана.

Сообщается, что авария случилась 24 января.

«НОК Казахстана от имени всего спортивного сообщества страны выражает свои глубокие соболезнования родным и близким Николая Чеботько. Мы разделяем вместе с вами боль невосполнимой утраты. Мы все запомним его как талантливого лыжника, настоящего олимпийца, прекрасного человека», — говорится в сообщении комитета.

Напомним, что Николаю Чеботько было 38 лет.

Николай Чеботько — бронзовый призер чемпионата мира 2013 года в командном спринте и четырехкратный участник Олимпийских игр.

Ранее сборная России заняла четвертое место в женской эстафете на этапе Кубка мира.