Бывший нападающий ЦСКА Муса может продолжить карьеру в АПЛ

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Ахмед Муса проведет первый официальный матч за ЦСКА после возвращения из Англии Ахмед Муса проведет первый официальный матч за ЦСКА после возвращения из Англии
Ахмед Муса проведет первый официальный матч за ЦСКА после возвращения из Англии
РИА Новости

Бывший нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, в услугах нападающего заинтересован «Вест Бромвич Альбион».

Сообщается, что 27 января Муса пройдет медицинское обследование и заключит контракт с «Вест Бромвичем».

Напомним, что Ахмед Муса является трехкратным чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка в составе ЦСКА.

Ранее ЦСКА разгромил сборную свободных агентов на сборе в Испании.