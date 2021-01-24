Головин рассказал о своих эмоциях после победы «Монако» над «Марселем»

«Монако» обыграл «Марсель» в матче 21 тура чемпионата Франции.

Встреча проходила на стадионе «Луи II» в Монте-Карло и завершилась со счетом 3:1.

В составе «Монако» забитыми мячами отметились Гильермо Марипан, Орельен Тчуамени и Стефан Йоветич.

В составе «Марселя» — Неманья Радонич.

Отметим, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин отдал две результативные передачи.

После игры полузащитник прокомментировал победу «Монако» над «Марселем».

«Важные три очка в матче с принципиальным соперником. После такой победы великолепные эмоции. Могу занести эту игру себе в актив себе. С каждым матчем чувствую себя все лучше и лучше», — цитирует Головина «Чемпионат.com».

Напомним, что после 21 тура чемпионата Франции «Монако» набрал 39 очков и расположился на четвертом месте в турнирной таблице. «Марсель» с 32 очками идет на шестой позиции.

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