Макгрегор продолжит карьеру после нокаута от Порье на турнире UFC 257
Карен Саркисян
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Американский боец смешанных единоборств (MMA) Дастин Порье победил ирландского бойца MMA Конора Макгрегора в главном бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 257.
Встреча проходила на «Бойцовском острове» в Абу-Даби и завершилась нокаутом во втором раунде.
После поединка ирландский боец прокомментировал поражение от Порье.
«Долгое время я не был активен. Больше года. Большой проблемой стали лоукики. Вы увидите меня в 2021 году. Я должен оставаться активным. Сейчас хочу провести время с семьей, а затем вернусь к работе», — цитирует Макгрегора «Чемпионат.com».
Ранее Царукян единогласным решением судей победил Фревола на UFC 257.
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