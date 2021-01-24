Гол Дадонова не спас «Оттаву» от поражения в матче НХЛ с «Виннипегом»

«Виннипег Джетс» обыграл «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге (Канада) и завершилась со счетом 3:2.

В составе «Виннипега» заброшенными шайбами отметились Николай Элерс, Кайл Коннор, Эндрю Копп (2), Пол Штястны, Марк Шайфли.

В составе «Оттавы» — российский нападающий Евгений Дадонов, а также Брэди Ткачук и Ник Пол.

Отметим, что в составе «Сенаторз» также играют российский защитник Никита Зайцев и российский нападающий Артем Анисимов.

Ранее «Сент-Луис» обыграл «Лос-Анджелес» в матче НХЛ.