Бентеке может покинуть «Кристал Пэлас»

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Нападающий «Кристал Пэлас» Кристиан Бентеке Нападающий «Кристал Пэлас» Кристиан Бентеке
Нападающий «Кристал Пэлас» Кристиан Бентеке
Reuters

Нападающий Кристиан Бентеке может покинуть лондонский «Кристал Пэлас». Об этом сообщает пресс-служба Daily Mail.

По информации источника, бельгийский форвард не входит в планы лондонского клуба, так как он арендовал нападающего «Майнца» Жан-Филиппа Матета.

Отмечается, что к 30-летнему Бентеке проявляет интерес «Вест Бромвич Альбион».

Ранее сообщалось, что бывший тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников высказался о нападающем Федоре Чалове.