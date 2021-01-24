Бентеке может покинуть «Кристал Пэлас»

Нападающий Кристиан Бентеке может покинуть лондонский «Кристал Пэлас». Об этом сообщает пресс-служба Daily Mail.

По информации источника, бельгийский форвард не входит в планы лондонского клуба, так как он арендовал нападающего «Майнца» Жан-Филиппа Матета.

Отмечается, что к 30-летнему Бентеке проявляет интерес «Вест Бромвич Альбион».

Ранее сообщалось, что бывший тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников высказался о нападающем Федоре Чалове.