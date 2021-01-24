«Сент-Луис» обыграл «Лос-Анджелес» в матче НХЛ
Вадим Балканов
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» оказался сильнее «Лос-Анджелес Кингз».
Встреча прошла в Сент-Луисе на арене «Энтерпрайз» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев со счетом 4:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Тори Круг, Винс Данн, Дэвид Перрон и Джаден Шварц.
У проигравшей команды отличились Адриан Кемпе и Дастин Браун.
Ранее сообщалось, что «Монреаль Канадиенс» оказался сильнее «Ванкувер Кэнакс».
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