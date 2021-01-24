Пенья задушила Сару в бою UFC 257

В первом поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 257, который проходит в Абу-Даби, Джулианна Пень оказалась сильнее Сары Макмэнн.

Спортсменки провели два равных раунда, после чего в третьем Пенья перешла к удушению сзади и заставила свою оппонентку сдаться.



Отметим, что победительница боя вызвала в октагон легендарную Аманду Нуньес.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию ивента на «Бойцовском острове».

Ранее сообщалось, что тренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес показал шуточную «дуэль взглядов» спортсмена с ребенком.