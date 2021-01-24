«Астон Вилла» обыграла «Ньюкасл» в перенесенном матче 11-го тура АПЛ

В перенесенном матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) бирмингемская «Астон Вилла» обыграла «Ньюкасл Юнайтед».

Встреча прошла на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме при пустых трибунах и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 2:0.

В составе победителей забитыми мячами отметились Олли Уоткинс и Бертран Траоре.

Этот успех позволил подопечным Дина Смита набрать 29 очков и подняться на восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» оказался сильнее «Алавеса» в матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу.