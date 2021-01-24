Россиянин Евлоев победил Ленца на турнире UFC 257

В первом поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 257, который проходит в Абу-Даби, Мовсар Евлоев победил Ника Ленца.

Спортсмены провели все три раунда, после чего судьи раздельным решением присудили россиянину победу.

Для Евлоева этот успех стал четвертым подряд в американском промоушене.



«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию ивента на «Бойцовском острове».

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