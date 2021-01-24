Экс-игроку «Зенита» не хватило медали за победу в Кубке Португальской лиги

В финальном матче за Кубок Португальской лиги лиссабонский «Спортинг» одолел «Брагу».

Решающая игра прошла в Лейрии на стадионе «Магальяйнш» и завершилась победой «львов» с минимальным счетом 1:0.



Единственный гол на свой лицевой счет оформил Педро Порро.

Во время церемонии награждения бывшему защитнику петербургского «Зенита» Луишу Нету не хватило золотой медали. Об этом сообщает JN.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Монако» Нико Ковач поделился мнением об игре полузащитника Александра Головина в матче против «Марселя».