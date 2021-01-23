Французская биатлонистка Симон выиграла масс-старт на этапе Кубка мира
Французская биатлонистка Жулия Симон выиграла масс-старт на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.
Спортсменка прошла дистанцию за 37 минут 5,5 секунды, допустив три промаха. Второй стала представительница Швеции Ханна Эберг. (+0,2; 1). Третье место заняла австрийка Лиза Тереза Хаузер (+3,5; 1).
Лучшей среди россиянок стала Светлана Миронова, пришедшая к финишу шестой (+29,3; 2).
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Седьмой этап Кубка мира проходит в Антхольце с 21 по 24 января. Также сегодня пройдет мужская эстафетная гонка.
Ранее был объявлен состав мужской сборной России по биатлону на эстафету в Антхольце.
Биатлон. Кубок мира. 7-й этап. Антхольц
Масс-старт, 12,5 км
1. Жулия Симон (Франция) — 37.05,5 (3)
2. Ханна Эберг (Швеция) — +0,2 (1)
3. Лиза Хаузер (Австрия) — + 3,5 (1)…
6. Светлана Миронова (Россия) — + 29,3 (2).