Французская биатлонистка Симон выиграла масс-старт на этапе Кубка мира

Французская биатлонистка Жулия Симон выиграла масс-старт на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

Спортсменка прошла дистанцию за 37 минут 5,5 секунды, допустив три промаха. Второй стала представительница Швеции Ханна Эберг. (+0,2; 1). Третье место заняла австрийка Лиза Тереза Хаузер (+3,5; 1).

Лучшей среди россиянок стала Светлана Миронова, пришедшая к финишу шестой (+29,3; 2).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Седьмой этап Кубка мира проходит в Антхольце с 21 по 24 января. Также сегодня пройдет мужская эстафетная гонка.

Ранее был объявлен состав мужской сборной России по биатлону на эстафету в Антхольце.

Биатлон. Кубок мира. 7-й этап. Антхольц

Масс-старт, 12,5 км

1. Жулия Симон (Франция) — 37.05,5 (3)

2. Ханна Эберг (Швеция) — +0,2 (1)

3. Лиза Хаузер (Австрия) — + 3,5 (1)…

6. Светлана Миронова (Россия) — + 29,3 (2).