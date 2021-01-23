В «Спартаке» рассказали о ходе переговоров с Промесом

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Квинси Промес
Reuters

Глава департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов рассказал о ходе переговоров с футболистом «Аякса» Квинси Промесом, передает «СЭ».

«По Квинси пока никаких продвижений нет. Мы хотим максимально эффективно потратить деньги, поэтому, думаю, процесс будет небыстрым», — сказал Фетисов.

Напомним, нидерландский футболист играл за красно-белых с 2014 по 2018 год.

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