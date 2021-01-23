Экс-тренер «Рубина» высказался о работе Слуцкого в казанском клубе
Андрей Черников
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Экс-тренер казанского «Рубина» Валерий Чалый высказался о работе наставника Леонида Слуцкого в клубе из Татарстана, передает «Бизнес Online».
«Рубин» играет интересно. Если бы не коронавирус, зрителей бы явно было больше. Мне импонирует работа Слуцкого», — сказал Чалый.
В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) казанцы идут на девятом месте, набрав 28 очков.
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