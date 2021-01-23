Хабиб поделился ожиданиями от боя Макгрегор — Порье

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от боя между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье.

Напомним, поединок пройдет 24 января.

«Вначале активнее будет Конор. В третьем-четвертом раунде, думаю, Дастин победит этого парня», — сказал Хабиб на YouTube-канале UFC.



Ранее Макгрегор пообещал «вытащить» Нурмагомедова обратно в октагон.