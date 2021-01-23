Экс-тренер «Спартака» Каррера поделился воспоминаниями о России

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Главный тренер ФК «Спартак» Массимо Каррера во время ответного матча третьего... Главный тренер ФК «Спартак» Массимо Каррера во время ответного матча третьего...
Главный тренер ФК «Спартак» Массимо Каррера во время ответного матча третьего...
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился воспоминаниями о России. Об этом сообщает Il Posticipo.

По его словам, благодаря особенностям климата Россия ощущается совершенно другой страной, в сравнении с Италией.

Специалист отметил, что по началу испытывал некоторые сложности из-за незнания языка, но после прихода переводчика ему удавалось точнее передавать игрокам свои идеи и мысли.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли высказался о предстоящем переходе нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина.