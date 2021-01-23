В «Спартаке» прокомментировали информацию об интересе к Гулиеву

Директор департамента по связям с общественностью футбольного клуба «Спартак-Москва» Антон Фетисов прокомментировал информацию об интересе «Ростова» к полузащитнику Аязу Гулиеву. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, никто из представителей донского клуба не обращался по поводу хавбека.

Напомним, что в нынешнем розыгрыше чемпионата России по футболу Гулиев не выходил на поле.

Ранее сообщалось, что бывший тренер каталонской «Барселоны» Кике Сетьен требует у клуба €4 млн за досрочного расторжение трудового договора.