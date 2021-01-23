Хавбек молодежной комнады ЦСКА Аванесян прилетел на сборы в Кампоамор
Полузащитник молодежной команды ЦСКА Тигран Аванесян прилетел на сборы в Кампоамор и будет тренироваться с основой. Об этом сообщает пресс-служба армейцев в Twitter.
Также в Испанию прибыл Алексей Березуцкий, решивший продолжить работу в клубе.
После 19 туров подопечные Виктора Гончаренко занимают вторую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 37 очков.
Ранее сообщалось, что директор департамента по связям с общественностью футбольного клуба «Спартак-Москва» Антон Фетисов прокомментировал информацию об интересе «Ростова» к полузащитнику Аязу Гулиеву.
Одним рейсом с Алексеем Владимировичем в Испанию прилетел опорник нашей молодежки Тигран Аванесян, который будет работать с основной командой #Кампоамор2021���� pic.twitter.com/Am9ySs5JiI— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 22, 2021