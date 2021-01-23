Джикия и Бакаев не смогли полететь на турнир UFC 257

Футболисты московского «Спартака» Георгий Джикия и Зелимхан Бакаев не смогли полететь на турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 257. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Капитан красно-белых заявил, что хотел отправиться в Абу-Даби, где 23 января в главном поединке сразятся Конор Макгрегор и Дастин Порье, однако планам не суждено было сбыться.

Бакаев добавил, что будет смотреть бой состязания вместе с Джикией.

Ранее сообщалось, что «Барселона» не намерена выплачивать компенсацию бывшему главному тренеру Энрике Сетьену.