Критиковавший российских спортсменов швед отреагировал на победу Логинова

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Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон во время гонки Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон во время гонки
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон во время гонки
Reuters

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон поделился мнением о победе россиянина Александра Логинова в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

Прежде швед часто высказывался за отстранение российских спортсменов от соревнований из-за допинговых скандалов. Также он призывал пожизненно дисквалифицировать Логинова, который был отстранен на два года за применение эритропоэтина.

«Он не мой любимчик. Было бы веселее, если бы победил кто-то другой», — цитирует Самуэльссона Expressen.

Ранее трехкратная чемпионка мира по биатлону Хелена Экхольм напомнила о допинговом прошлом Логинова.