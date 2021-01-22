Определены лучшие игроки 18-го тура АПЛ

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Нападающий лондонского «Вест Хэм Юнайтед» Майкл Антонио Нападающий лондонского «Вест Хэм Юнайтед» Майкл Антонио
Нападающий лондонского «Вест Хэм Юнайтед» Майкл Антонио
Imago Images

Определены лучшие игроки 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

В тройку попали нападающий лондонского «Вест Хэм Юнайтед» Майкл Антонио, забивший победный мяч в матче с «Вест Бромвич Альбион» (2:1), полузащитник «Лестер Сити» Марк Олбрайтон, в активе которого результативная передача во встрече со столичным «Челси» (2:0), а также форвард «Бернли» Эшли Барнс, забивший единственный мяч в игре против действующего чемпиона страны «Ливерпуля» (1:0).

После 19 матчей первенства Англии в турнирной таблице лидирует «Манчестер Юнайтед», набравший 40 очков.

Ранее были определены лучшие игроки 19-го тура АПЛ.