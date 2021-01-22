Российские гандболисты разгромили македонцев на чемпионате мира
Антон Борисов
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Российские гандболисты одержали победу над командой Северной Македонии в матче второго тура основного раунда чемпионата мира, который проходит в Египте.
Встреча завершилась со счетом 32:20. Самым результативным игроком в составе российской сборной стал Игорь Сорока, забросивший шесть мячей.
В заключительном матче раунда россияне встретятся с командой Швеции. Матч пройдет 24 января.
Ранее первый вице-президент Федерации гандбола России (ФГР) Евгений Трефилов прокомментировал поражение сборной России в стартовом матче основного раунда чемпионата мира.
Гандбол. Чемпионат мира. Группа IV. 2-й тур
Северная Македония – Россия – 20:32 (9:19).