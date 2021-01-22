Российский биатлонист Александр Логинов объяснил слезы после победы в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

Спортсмен признался, что эмоциональная реакция связана со смертью отца.

«Я бы хотел, чтобы отец это видел, потому что это была его радость. Думаю, нет смысла говорить подробности. Тем не менее, думаю, что он рад этой победе», — цитирует Логинова «Матч ТВ».

Ранее был объявлен состав мужской сборной России по биатлону на эстафету в Антхольце.