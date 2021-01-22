Стало известно решение по апелляции «Барселоны» о дисквалификации Месси

Апелляция, которая была подана каталонской «Барселоной» о дисквалификации форварда Лионеля Месси, была отклонена, передает AS.

Напомним, в финальном матче за Суперкубок Испании аргентинец получил красную карточку за то, что он грубо отмахнулся от соперника.



Сине-гранатовые уступили со счетом 2:3, а нападающего дисквалифицировали на два матча.

Ранее Месси был дисквалифицирован на два матча за удар соперника.