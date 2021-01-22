«Тампа» установила историческое достижение в НХЛ в XXI веке

22 января клуб Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Коламбусом» со счетом 3:2 (ОТ).



Эта победа стала третьей подряд для команды на старте турнира. Такого результата не смог добиться ни один действующий обладатель Кубка Стэнли в XXI веке.



23 января «Тампа» сыграет с «Коламбусом». Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.

Ранее хоккеист «Монреаля» Александр Романов обновил личный рекорд по игровому времени.