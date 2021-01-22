Наставник «Вашингтона» прокомментировал отстранение россиян от матчей

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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин
Reuters

Наставник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Питер Лавиолетт прокомментировал отстранение российских игроков команды из-за нарушений антиковидных правил, сообщает пресс-служба лиги.

«Нам будет их не хватать. Ситуация непростая. Мы понимаем, почему введены такие правила, не ставим их под сомнение. Мы совершили ошибку», — сказал специалист.

Напомним, на четыре матча были отстранены Александр Овечкин, Илья Самсонов, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

Ранее хоккеист «Монреаля» Александр Романов обновил личный рекорд по игровому времени.