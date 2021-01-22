Наставник «Вашингтона» прокомментировал отстранение россиян от матчей
Андрей Черников
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Наставник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Питер Лавиолетт прокомментировал отстранение российских игроков команды из-за нарушений антиковидных правил, сообщает пресс-служба лиги.
«Нам будет их не хватать. Ситуация непростая. Мы понимаем, почему введены такие правила, не ставим их под сомнение. Мы совершили ошибку», — сказал специалист.
Напомним, на четыре матча были отстранены Александр Овечкин, Илья Самсонов, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.
Ранее хоккеист «Монреаля» Александр Романов обновил личный рекорд по игровому времени.
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