Экс-игрок «Спартака»: в Италии Кокорину не будут запрещать ходить в клубы

Бывший игрок московского «Спартака» Мартий Йиранек рассказал о том, что в Италии не принято запрещать футболистам ходить в ночные клубы, передает «РБ Спорт».

Напомним, 21 января стало известно о том, что московский «Спартак» достиг принципиальной договоренности с «Фиорентиной» по трансферу Александра Кокорина.

«Во всех крупных городах есть ночные клубы. Мы с командой тоже ходили туда после игр. Главное — соблюдать правила, установленные в команде», — сказал Йиранек.

Чешский защитник выступал в Италии за «Реджину» с 2001 по 2004 год.

Ранее Евгений Кафельников высказался о неудачах Кокорина в «Спартаке».