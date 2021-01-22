Глава UFC рассказал о важности реванша между Хабибом и Макгрегором

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал о важности реванша между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором, передает BJpenn.

«Бой принесет спортсменам много денег. Они смогут прилично заработать. Конору важно отомстить за прошлое поражение, а Хабибу хочется победить дважды, чтобы доказать, что он действительно сильнее», — сказал Уайт.

Напомним, бойцы встречались осенью 2018 года. Россиянин победил в четвертом раунде.



Ранее Макгрегор призвал Хабиба возобновить карьеру и дать ему реванш.