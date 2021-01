Немецкий журналист раскритиковал главу МОК за его позицию по Играм-2020

Немецкий журналист Хайо Сеппельт раскритиковал в своем Twitter главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

Напомним, функционер заявил о том, что не видит причин для отмены Олимпиады в Токио. Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

«Бах утверждает, что не видит причин для отмены токийской Олимпиады? На какой планете он живет?» — написал Сеппельт.



Ранее сообщалось о том, что решение о судьбе Олимпийских игр в Токио может быть принято в конце марта.

"No reason whatsoever"? Bach claims there is "no reason whatsoever" for Tokyo 2020 not to open in July. On which planet is this guy living? https://t.co/lYmZCTjp8O