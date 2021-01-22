Немецкий журналист раскритиковал главу МОК за его позицию по Играм-2020

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Президент МОК Томас Бах Президент МОК Томас Бах
Президент МОК Томас Бах
Reuters

Немецкий журналист Хайо Сеппельт раскритиковал в своем Twitter главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

Напомним, функционер заявил о том, что не видит причин для отмены Олимпиады в Токио. Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

«Бах утверждает, что не видит причин для отмены токийской Олимпиады? На какой планете он живет?» — написал Сеппельт.

Ранее сообщалось о том, что решение о судьбе Олимпийских игр в Токио может быть принято в конце марта.