Немецкий журналист раскритиковал главу МОК за его позицию по Играм-2020
Андрей Черников
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Немецкий журналист Хайо Сеппельт раскритиковал в своем Twitter главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.
Напомним, функционер заявил о том, что не видит причин для отмены Олимпиады в Токио. Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.
«Бах утверждает, что не видит причин для отмены токийской Олимпиады? На какой планете он живет?» — написал Сеппельт.
Ранее сообщалось о том, что решение о судьбе Олимпийских игр в Токио может быть принято в конце марта.
"No reason whatsoever"? Bach claims there is "no reason whatsoever" for Tokyo 2020 not to open in July. On which planet is this guy living? https://t.co/lYmZCTjp8O— Hajo Seppelt (@hajoseppelt) January 22, 2021
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