Биатлонистка Куклина подвела итоги индивидуальной гонки на КМ
Андрей Черников
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Российская биатлонистка Лариса Куклина подвела итоги индивидуальной гонки на этапе Кубка мира, который проходит в Антхольце.
Напомним, россиянка заняла 14-е место.
«Перед стартом начался снег, все оказались в равных условиях. Только первый круг пришлось топтать, а так нормально. Акклиматизироваться пока не удалось. Настроение всегда позитивное», — сказала Куклина в эфире «Матч ТВ».
Ранее австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ.
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