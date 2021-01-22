Биатлонистка Куклина подвела итоги индивидуальной гонки на КМ

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Российская биатлонистка Лариса Куклина Российская биатлонистка Лариса Куклина
Российская биатлонистка Лариса Куклина
РИА Новости

Российская биатлонистка Лариса Куклина подвела итоги индивидуальной гонки на этапе Кубка мира, который проходит в Антхольце.

Напомним, россиянка заняла 14-е место.

«Перед стартом начался снег, все оказались в равных условиях. Только первый круг пришлось топтать, а так нормально. Акклиматизироваться пока не удалось. Настроение всегда позитивное», — сказала Куклина в эфире «Матч ТВ».

Ранее австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ.