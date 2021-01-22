Хоккеист «Монреаля» Романов обновил личный рекорд по игровому времени
Андрей Черников
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Хоккеист «Монреаля» Александр Романов обновил личный рекорд по игровому времени в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Это произошло в матче против «Ванкувера». Россиянин провел на площадке 22 минуты 31 секунду.
«Монреаль» победил со счетом 7:3, а Романов нанес три броска.
Ранее Семен Варламов занял восьмое место по продолжительности сухой серии на старте НХЛ.
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