Хоккеист «Монреаля» Романов обновил личный рекорд по игровому времени

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Perry Nelson/USA TODAY Sports/Reuters

Хоккеист «Монреаля» Александр Романов обновил личный рекорд по игровому времени в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Это произошло в матче против «Ванкувера». Россиянин провел на площадке 22 минуты 31 секунду.

«Монреаль» победил со счетом 7:3, а Романов нанес три броска.

Ранее Семен Варламов занял восьмое место по продолжительности сухой серии на старте НХЛ.