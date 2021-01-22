Новичок «Урала» сравнил чемпионаты России и Норвегии
Андрей Черников
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Новичок екатеринбургского «Урала» Илльдрен Ибрахимай сравнил чемпионаты России и Норвегии, передает News.ru.
«Наш чемпионат уступает многим футбольным лигам, в том числе и российской. Норвежский чемпионат объективно не дотягивает до РПЛ. Впрочем, в последнее время есть небольшой прогресс», — сказал Ибрахимай.
В турнирной таблице чемпионата России «Урал» занимает 12-е место, набрав 21 очко.
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