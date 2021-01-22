Новичок «Урала» сравнил чемпионаты России и Норвегии

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Игрок ФК «Локомотив» Гжегож Крыховяк, игрок ФК «Урал» Стефан Страндберг... Игрок ФК «Локомотив» Гжегож Крыховяк, игрок ФК «Урал» Стефан Страндберг...
Игрок ФК «Локомотив» Гжегож Крыховяк, игрок ФК «Урал» Стефан Страндберг...
Александр Вильф/РИА Новости

Новичок екатеринбургского «Урала» Илльдрен Ибрахимай сравнил чемпионаты России и Норвегии, передает News.ru.

«Наш чемпионат уступает многим футбольным лигам, в том числе и российской. Норвежский чемпионат объективно не дотягивает до РПЛ. Впрочем, в последнее время есть небольшой прогресс», — сказал Ибрахимай.

В турнирной таблице чемпионата России «Урал» занимает 12-е место, набрав 21 очко.

Ранее болельщики выбрали лучшего легионера в истории РПЛ.