РПЛ опубликовала видео лучших мячей Кокорина перед его отъездом в Италию
Андрей Черников
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Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала в Instagram видео лучших мячей форварда московского «Спартака» Александра Кокорина.
Напомним, 21 января красно-белые объявили о том, что с итальянской «Фиорентиной» достигнута принципиальная договоренность по трансферу футболиста.
«Лучшие голы Александра Кокорина в РПЛ. Провожаем его в Италию и ждем новых!», — гласит подпись к видео.
Ранее Евгений Кафельников высказался о неудачах Кокорина в «Спартаке».
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