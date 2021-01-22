РПЛ опубликовала видео лучших мячей Кокорина перед его отъездом в Италию

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала в Instagram видео лучших мячей форварда московского «Спартака» Александра Кокорина.

Напомним, 21 января красно-белые объявили о том, что с итальянской «Фиорентиной» достигнута принципиальная договоренность по трансферу футболиста.

«Лучшие голы Александра Кокорина в РПЛ. Провожаем его в Италию и ждем новых!», — гласит подпись к видео.



Ранее Евгений Кафельников высказался о неудачах Кокорина в «Спартаке».