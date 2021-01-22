Четыре россиянки выступят в масс-старте на этапе КМ в Антхольце

23 января состоится женский масс-старт в рамках этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в Антхольце.

Сайт Международного союза биатлонистов (IBU) сообщает, что Россию будут представлять Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Евгения Павлова и Лариса Куклина.

Заезд начнется в 15.10 по московскому времени.



Ранее стали известны номера российских биатлонистов на индивидуальную гонку в Антхольце.