Варламов занял восьмое место по продолжительности сухой серии на старте НХЛ
Андрей Черников
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22 января «Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счетом 4:1.
В начале второго периода Натана Бастиан отличился за команду из Нью-Джерси, прервав сухую серию россиянина Семена Варламова, которая составляла 142 минуты и 10 секунд.
Данная серия стала восьмой по продолжительности на старте НХЛ в истории.
Ранее 30 сэйвов Варламова принесли «Айлендерс» победу над «Нью-Джерси»