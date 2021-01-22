Варламов занял восьмое место по продолжительности сухой серии на старте НХЛ

22 января «Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 4:1.

В начале второго периода Натана Бастиан отличился за команду из Нью-Джерси, прервав сухую серию россиянина Семена Варламова, которая составляла 142 минуты и 10 секунд.

Данная серия стала восьмой по продолжительности на старте НХЛ в истории.



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