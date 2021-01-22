«Ливерпуль» повторил худшую серию за четыре года

«Ливерпуль» повторил худшую серию по матчам без побед в Английской премьер-лиге (АПЛ).

В матче 18-го тура чемпионата Англии подопечные Юргена Клоппа проиграли «Бернли» со счетом 0:1. Таким образом, команда продлился серию встреч без побед до пяти игр — три ничьих, два поражения.

Этот результат стал худшим с января 2017 года. Тогда «Ливерпулю» также не удавалось победить на протяжении пяти игр Английской премьер-лиги подряд.

По итогам матча «Ливерпуль» остался на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 34 балла.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» проиграл «Бернли» в матче АПЛ.