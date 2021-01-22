Голкипер оформил гол в матче «Эйбар» — «Атлетико»
Анастасия Мартыненко
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Сербский голкипер «Эйбара» Марко Дмитрович забил мяч в матче 19-го тура чемпионата Испании против мадридского «Атлетико».
Вратарь реализовал 11-метровый удар на 12-й минуте поединка.
Для Дмитровича этот гол стал первым в карьере. Примечательно, что он стал седьмым голкипером, который смог отличиться в матчах Ла Лиги. Сербский футболист также стал первым вратарем чемпионата Испании с 2011 года, оформившим гол, и первым с 2003-го, кто смог сделать это с пенальти.
Ранее сообщалось, что «Валенсия» с Черышевым сыграла вничью с «Осасуной» в матче Примеры.
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