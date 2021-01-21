Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на обвинения в изнасиловании.

19 января стало известно, что две жительницы Ирландии, мать и дочь, подали на бойца суд. По словам молодой девушки, спортсмен изнасиловал ее в 2018 году.

«Старое дело. Оно расследовалось на протяжении долгих двух лет, и с меня сняли все возможные подозрения, я чист. На этом все. В моей жизни столько всего хорошего. В ближайшие выходные меня ждет большой вызов, и я в предвкушении», — цитирует Макгрегора BJPenn.

Ранее сообщалось, что на ирландца был подан многомиллионный иск.