Макгрегор: не желаю никакого вреда Хабибу

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился мнением об обладателе титула в легком дивизионе Хабибе Нурмагомедове.

Прежде бойцы часто негативно высказывались друг о друге.

«Я не желаю никакого вреда Хабибу. Это все в прошлом. Но все хотят бой между нами. Этот бой нужен. А вот он его не хочет», — сказал ирландец на пресс-конференции перед поединком против американца Дастина Порье.

В октябре 2018 года Нурмагомедов победил ирландца болевым приемом в четвертом раунде. После боя Макгрегор не раз заявлял о намерении провести реванш, однако россиянин отвечал, что не видит смысла во втором бое.

Ранее ирландец пообещал «достать» Нурмагомедова.