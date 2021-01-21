У Овечкина обнаружили антитела к коронавирусу

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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин
Reuters

Жена форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия Шубская заявила, что у ее мужа есть антитела к коронавирусу.

Ранее супруга хоккеиста раскритиковала Национальную хоккейную лигу (НХЛ) за протокол безопасности по COVID-19.

«Ах да, и еще тот факт, что у игроков Овечкина и Дмитрия Орлова имеются антитела, не может не радовать! Но, к сожалению, не все компетентны в значении и свойстве антител!» — написала Шубская в сториз Instagram.

21 января стало известно, что Овечкин, а также его одноклубники Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов попали в список игроков, недоступных для участия в матчах и тренировках команды из-за нарушения протокола.