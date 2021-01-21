Московский ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику датского «Ольборга» Педру Феррейрой, сообщает «Чемпионат.com».

23-летний опорный хавбек в нынешнем сезоне принял участие в 13 матчах, в которых отметился двумя результативными передачами.

Португалец вызывался в юношеские и молодежную сборные своей страны. В составе команды U17 он принял участие в 17 матчах и забил два мяча.

Ранее агент Арсен Минасов рассказал о будущем защитников московского ЦСКА Виктора Васина и Кирилла Набабкина.