Бывший хоккеист «Спартака» и ЦСКА найден мертвым в Ленобласти

Тело бывшего хоккеиста Станислава Агафонова обнаружено в Ленинградской области, сообщает «РЕН ТВ».

Экс-спортсмен был найден в своем доме без признаков жизни 20 января. Рядом с телом были обнаружены шприцы, ложка и неизвестное вещество белого цвета. По предварительным данным, причиной смерти стала передозировка наркотиками.

Агафонов выступал за московские клубы «Спартак», «Крылья Советов» и ЦСКА, а также за ХК МВД из Балашихи. После завершения спортивной карьеры он работал тренером.

Ранее стали известны обстоятельства смерти бывшего форварда московского «Динамо» и уфимского «Салавата Юлаева» Артема Чернова.