«Спартак» объявил о договоренности с «Фиорентиной» по трансферу Кокорина
Московский «Спартак» объявил о договоренности с «Фиорентиной» по трансферу нападающего красно-белых Александра Кокорина.
«Спартак» и «Фиорентина» договорились о трансфере Александра Кокорина. Саша, удачи в Серии А!» — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter российского клуба.
Отмечается, что в случае успешного прохождения медобследования футболист подпишет с итальянской командой контракт на 3,5 года.
Кокорин перешел в «Спартак» летом 2020 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне чемпионата России он принял участие в восьми матчах, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.
Ранее Кокорин рассказал, какие впечатления останутся у него от «Спартака».
«Спартак» и «Фиорентина» договорились о трансфере Александра Кокорина ⚡️— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 21, 2021
Саша, удачи в Серии А! ��