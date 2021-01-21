«Спартак» объявил о договоренности с «Фиорентиной» по трансферу Кокорина

Московский «Спартак» объявил о договоренности с «Фиорентиной» по трансферу нападающего красно-белых Александра Кокорина.

«Спартак» и «Фиорентина» договорились о трансфере Александра Кокорина. Саша, удачи в Серии А!» — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter российского клуба.

Отмечается, что в случае успешного прохождения медобследования футболист подпишет с итальянской командой контракт на 3,5 года.

Кокорин перешел в «Спартак» летом 2020 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне чемпионата России он принял участие в восьми матчах, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее Кокорин рассказал, какие впечатления останутся у него от «Спартака».