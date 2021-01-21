«Вегас» обыграл «Аризону» в матче НХЛ

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«Вегас Голден Найтс»
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«Вегас Голден Найтс» обыграл «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе и завершилась со счетом 5:2.

В составе «Вегаса» заброшенными шайбами отметились Ши Теодер (2), Алекс Пьетранджело, Марк Стоун и Алекс Так.

В составе «Аризоны» — Ник Шмальц и Фил Кессел.

Ранее «Колорадо» Ничушкина обыграл «Лос-Анджелес» в матче НХЛ.