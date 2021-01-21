Передача Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Анахайм» в матче НХЛ
Карен Саркисян
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«Миннесота Уайлд» обыграла «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла на стадионе «Хонда-центр» в Анахайме и завершилась со счетом 3:2.
В составе «Миннесоты» заброшенными шайбами отметились Райан Хартман, Ник Бонино и Йоэль Эрикссон Эк.
В составе «Анахайма» — Николя Делорье и Кэм Фаулер.
Отметим, что российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов отметился результативной передачей.
Таким образом, Капризов набрал пять очков в нынешнем сезоне НХЛ.
Ранее «Колорадо» Ничушкина обыграл «Лос-Анджелес» в матче НХЛ.
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