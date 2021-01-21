«Эдмонтон» обыграл «Торонто» в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» оказался сильнее «Торонто Мейпл Лифс».

Встреча прошла в Торонто на арене «Скотиабанк» при пустых трибунах и завершилась победой гостей со счетом 3:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кайлер Ямамото, Конор Макдэвид и Джош Арчибальд.

У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Остон Мэттьюс.

Ранее сообщалось, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выступил с заявлением по поводу нарушения коронавирусных правил по ходу текущего сезона.