Полузащитник «Динамо» сравнил российский и украинский чемпионат

Полузащитник московского «Динамо» Никола Моро сравнил силу российского и украинского чемпионата. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, на Украине существуют лишь три-четыре клуба, играющие на хорошем уровне, в то время как в России плотность турнирной таблицы за счет класса команд достаточно высока.

Моро отметил, что одно поражение может опустить тебя на восьмое место, а победа — поднять на третье.

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