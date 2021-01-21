Полузащитник «Динамо» сравнил российский и украинский чемпионат
Вадим Балканов
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Полузащитник московского «Динамо» Никола Моро сравнил силу российского и украинского чемпионата. Об этом сообщает «СЭ».
По его словам, на Украине существуют лишь три-четыре клуба, играющие на хорошем уровне, в то время как в России плотность турнирной таблицы за счет класса команд достаточно высока.
Моро отметил, что одно поражение может опустить тебя на восьмое место, а победа — поднять на третье.
Ранее сообщалось, что нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе хочет видеть в команде бразильского форварда Педро Рошу
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