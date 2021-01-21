Защитник «Манчестер Сити» может стать игроком «ПСЖ»

Защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия может стать игроком «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, французский коллектив может приступить к активным действиям по покупке 20-летнего игрока в ближайшее время.

Сам же Гарсия хочет выступать за каталонскую «Барселону», которая также следит за ним.

Ранее сообщалось что украинский полузащитник Александр Нойок пополнил состав «Оренбурга».