Защитник «Манчестер Сити» может стать игроком «ПСЖ»
Вадим Балканов
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Защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия может стать игроком «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, французский коллектив может приступить к активным действиям по покупке 20-летнего игрока в ближайшее время.
Сам же Гарсия хочет выступать за каталонскую «Барселону», которая также следит за ним.
Ранее сообщалось что украинский полузащитник Александр Нойок пополнил состав «Оренбурга».