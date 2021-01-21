Нападающий «Спартака» Понсе хочет сохранить в команде Педро Рошу
Вадим Балканов
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Нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе хочет видеть в команде бразильского форварда Педро Рошу, который вернулся из двухгодичной аренды в Бразилии. Об этом сообщает пресс-служба клуба в YouTube.
По его словам, радостно иметь в коллективе еще одного представителя Южной Америки.
«Очень здорово, что он приехал. Прямо в первый день его приезда мы разговорились с ним и продолжаем общаться.
Теперь узнаем другу друга на поле. Надеюсь, что Роша останется», — сказал Понсе.
Ранее сообщалось, что защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия может стать игроком «Пари Сен-Жермен».
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