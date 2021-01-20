Захарова рассказала, как Лавров болеет за «Спартак»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, как министр Сергей Лавров болеет за московский «Спартак».

«Видела ли я, как Лавров болеет за «Спартак»? Самое страшное, что я не только видела, но и слышала! Мой лексикон регулярно пополняется, когда мы становимся свидетелями того, как Сергей Викторович болеет», — цитирует Захарову «Матч ТВ».

Представитель ведомства заявила, что впервые увидела, как Лавров смотрит футбол, в 2009 году во время переговоров между Арменией и Турцией в Цюрихе. Захарова отметила, что в тот день проходил матч между сборными России и Германии.

«Пока обе стороны договаривались — а это были очень сложные переговоры, — российская делегация во главе с министром имела возможность следить за ходом матча. И тогда я впервые увидела, как Сергей Викторович болеет. Он очень страстный болельщик и знаток», — сказала Захарова.

Ранее представитель МИД высказалась о запрете спортсменам выступать под флагом России.